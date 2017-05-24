Prandelli Selçuk ve Nani'ye talip oldu

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Selçuk İnan ve Valencia'da forma giyen Fenerbahçe'nin Portekizli eski yıldızı Nani aynı takıma transfer olacağı ifade edildi.
NANİ VE SELÇUK'U AL NASR'E TRANSFER EDECEK
Kariyerini Al Nasr'de devam ettirecek olan teknik direktör Cesare Prandelli, eski öğrencisini istiyor.
Galatasaray'ı çalıştırdığı dönemde yakından tanıdığı Selçuk İnan'ı transfer etmek isteyen Prandelli, şimdilerde Valencia forması giyen eski Fenerbahçeli Nani'yi de listesine aldı.
İtalyan teknik adamın iddialara göre listesinde 5-6 önemli isim bulunuyor. Selçuk İnan, Galatasaray formasıyla bu sezon çıktığı 34 maçta 6 gol atıp, 3 asistlik performans sergiledi.
Valencia'nın Portekizli oyuncusu Nani de İspanyol ekibiyle çıktığı 26 maçta 5 gol, 8 asist yapmayı başardı.