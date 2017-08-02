Premier Lig'de devrim gibi karar

Bundan böyle hakemi aldatıp takımına avantaj sağlayan oyuncular, 2 maç men cezası alacak. Premier Lig'de yeni sezondan itibaren hakemi kandırmaya yönelik hareket yapan oyunculara ceza geliyor.

HAKEMİ ALDATANA CEZA KAPIDA

Bundan böyle ceza sahası içinde temas olmadan kendisini yere bırakma gibi maçın sonucuna doğrudan etki eden hareketler yapan oyuncular, 2 maç men cezası alacak. Maçın gidişatına doğrudan etki etmeyen pozisyonlarda ceza verilmeyecek.

Bir oyuncu 2 maç ceza aldıktan sonra aynı hareketi tekrarlarsa cezası katlanarak artacak. Cezanın verilip verilmeyeceğine eski oyuncular, eski menajerler ve eski hakemlerden oluşan 14 kişilik bir panel karar verecek.

Cezanın geçerli olması için 14 kişinin de onayı aranacak. Rakibinin hakemi aldatması nedeniyle kırmızı kart gören oyuncular ise bir sonraki hafta takımlarındaki yerlerini alabilecek.