Premier Lig'den istifa etti Arabistan'a gitti

İngiliz hakem Mark Clattenburg, artıİngiliz hakem Mark Clattenburg, Suudi Arabistan Ligi'nde düdük çalmak için Premier Lig'deki görevinden istifa etti.

İngiliz hakem Mark Clattenburg, Suudi Arabistan Ligi'nde düdük çalmak için Premier Lig'deki görevinden istifa etti.

2016'YA DAMGA VURMUŞTU

Dünyanın en iyi hakemlerinden biri olarak gösterilen; geçen yıl EURO 2016 ile Şampiyonlar Ligi finalini yöneten 41 yaşındaki Mark Clattenburg, bundan böyle Suudi Arabistan Ligi'nde görev alacak.

Clattenburg, geçtiğimiz Aralık ayında Çin'den gelen teklifi de değerlendirebileceğini söylemişti.