Premier Lig'in zirvesinde Manchester ekipleri var

Arsenal ve Chelsea'nin puansız kapattığı haftada Manchester ekipleri ilk sıradaki yerlerini korudu.

CİTY FARKA GİTTİ

Premier League'in 8. haftası Manchester City'nin bir başka farklı galibiyetine sahne oldu. Haftaya lider başlayan City, konuk ettiği Stoke City'yi 7-2 mağlup ederek ligde galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

UNİTED BERABERE KALDI

Haftanın merakla beklenen açılış maçında ise Liverpool, evinde lig ikincisi Manchester United ile golsüz berabere kaldı.

Tottenham'ın sahasında Bournemouth'u 1-0 yendiği haftada, Watford da evinde Arsenal'ı 2-1'lik skorla geçti. Son şampiyon Chelsea ise deplasmanda Crystal Palace'a 2-1 yenilerek üst üste ikinci mağlubiyetini yaşadı.

CİTY LİDER, UNİTED 2. SIRADA

Premier League'de 8. maçların ardından 22 puan toplayan Manchester City, Manchester United'ın 2 puan önünde liderliğini sürdürdü. Manchester kulüplerini 17 puanlı Tottenham ve 15 puanlı Watford izledi.