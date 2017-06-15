Printezis Olympiakos'ta kaldı

32 yaşındaki basketbolcunun böylece kariyerini Olympiakos'ta tamamlaması da hemen hemen kesinleşmiş oldu.
BABASINI DİNLEDİ
Fenerbahçe ve Barcelona Lassa'nın yakından ilgilendiği Printezis'in geçtiğimiz sene vefat eden babası tecrübeli oyuncunun Yunanistan'da kalmasını istemişti
32 yaşındaki Yunan oyuncu, bu sezon EuroLeague’de 32 maçta ortalama 25 dakika süre aldı ve 12.8 sayı, 5.1 ribaund ortalamaları tutturdu.
Printezis sadece 2009-2011 yılları arasında Malaga forması giyerken geri kalan kariyerini ise Olympiakos'ta geçirdi..