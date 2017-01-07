PSG Alexis Sanchez için devreye girdi

Ara transfer döneminde kadroya yeni oyuncu katmaktan ziyade, elindeki yıldızlarla kontrat yenilemeyi planlayan Arsenal'da Alexis Sanchez ile bir türlü anlaşılamaması sonrası Şilili yıldıza talipler çıkmaya başladı.

PSG SANCHEZ İÇİN NABIZ YOKLUYOR

Önümüzdeki sezonun sonunda Londra kulübüyle sözleşmesi sona erecek Alexis için PSG'nin şimdiden nabız yoklamaya başladığı iddia edildi.

Arsenal ile Alexis Sanchez arasında bu sezonun sonuna kadar anlaşma zemini oluşmaması halinde resmi teklifle bulunmaya hazırlanan PSG'nin, sözleşmesinin son senesine girecek Alexis için Arsenal'a 60 milyon euro teklif edeceği belirtildi.

İstediği yıllık ücreti bir türlü Arsenal'dan alamayan 28 yaşındaki oyuncuya da Paris ekibinin haftalık 250 bin euro civarında bir teklif sunmaya hazırladıkları ifade edildi.

Arsenal'da bu sezon toplam 26 resmi maça çıkan Alexis Sanchez, bu maçlarda takımına 15 gol ve 10 asistlik katkı sağladı.