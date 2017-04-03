PSG Başkanı hakem odası bastı

Fransa Lig Kupası finalinde Paris Saint-Germain'in Monaco'yu 4-1 yendiği maçın devre arasında ilginç bir olayın yaşandığı ortaya çıktı.

HAKEM ODASINA GİTTİ

İddiaya göre, finale ev sahipliği yapan Parc OL Stadyumu'nda maçı takip eden PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, ilk yarıdaki yönetiminden memnun kalmadığı Frank Schneider ile konuşmak için devre arasında hakem odasına gitmek istedi.

YETKİLİLER YOLU KAPATTI

L'Equipe gazetesinde yer alan ve bir görgü tanığının ifadesine dayandırılan haberde Al-Khelaifi'nin bu teşebbüsünde başarılı olamadığı, zira yetkililerin hakem odasına giden yolu kapattığı öğrenildi.

PSG'nin Katarlı sahibinin özellikle maçın 30. dakikasında Angel Di Maria ile Monaco savunmacısı Jemerson arasında yaşanan pozisyona sinirlendiği öğrenildi. İkili mücadelenin ardından yaşanan tartışmada Jemerson, Di Maria'yı iterek yere düşürmüş, ancak hakem Brezilyalı oyuncuya herhangi bir kart göstermemişti.