PSG başkanı hakim karşısına çıkıyor

Hakkında yolsuzluk soruşturması açılan PSG Başkanı Nasser al-Khelaifi'nin 25 Ekim'de mahkeme karşısına çıkacağı öğrenildi.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA DAVASI GÖRÜLECEK

Katarlı iş insanının avukatı tarafından yapılan açıklamada, kendisine yöneltilen suçlamalara en kısa zamanda yanıt vermek isteyen al-Khelaifi'nin mahkemeye savunma talebinde bulunduğu, bu doğrultuda önümüzdeki hafta İsviçre'nin Bern şehrinde görülen davaya katılacağı belirtildi.

Aynı zamanda Katar menşeli bir yayın kuruluşunun sahibi olan Nasser al-Khelaifi hakkında, 2026 ve 2030 Dünya Kupası'nın haklarını almak için yolsuzluk yaptığı iddiasıyla soruşturma açılmıştı.