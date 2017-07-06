PSG Ben Arfa'ya istenmediğini bidirdi

İsmi bir süredir Türk kulüpleriyle de anılan Fransız futbolcu Ben Arfa'nın avukatı ile görüşen Paris Saint-Germain Sportif Direktörü Antero Henrique, Ben Arfa'nın ayrılmakta serbest olduğunu belirtti.

AVUKATINA BİLDİRDİLER

30 yaşındaki futbolcu ise sözleşmesini tamamlamak istiyor. Ancak teknik direktör Unai Emery, Ben Arfa hakkında kesin kararını vermiş gibi görünüyor. L'equipe gazetesinin haberine göre İspanyol teknik adam 15-26 Temmuz arasında Birleşik Devletler'de yapılacak sezon öncesi kamp kadrosuna Hatem Ben Arfa'yı dahil etmeyi düşünmüyor.

Emery, Türk, İspanyol ve İngiliz ekiplerinin gündemindeki deneyimli futbolcunun bonservisiyle satılmasından yana bir tavır koydu. Ben Arfa geride kalan sezonda 32 maçta forma giydi ve takımına 4 gol, 7 asistle katkı verdi.