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PSG Emre Mor'u istiyor

Borussia Dortmund'da forma giyen milli futbolcu Emre Mor, Fransız kulübü PSG'den transfer teklifi aldı.

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Dünya devi, geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıklar ve Tuchel'le yaşadığı problemler nedeniyle yeterli forma şansı bulamayan Emre'yi transfer etmek için harekete geçti.

1 YILLIĞINA KİRALAMAK İSTİYOR

Spor Arena'nın haberine göre, Fransa Ligi'nde kaçan şampiyonluk sonrası taraftarlarını flaş transferlerle mutlu etmeye çalışan PSG, Dortmund'a genç oyuncuyu 1 yıllığına kiralamak için teklifte bulundu.

DORTMUND'DAN CEVAP BEKLENİYOR

Satın alma opsiyonuyla birlikte oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen PSG, Alman ekibinden gelecek cevabı bekliyor.

Tuchel ile yollarını ayıran Dortmund ise Emre'yi kadrosunda tutmak ve önümüzdeki sezon ondan faydalanmak istiyor.

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