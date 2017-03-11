PSG taraftarı kendisiyle dalga geçen arkadaşını öldürdü

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Fransız temsilcisi Paris Saint Germain'i 6-1 yenerek bir üst tura çıkan Barcelona, tüm dünyayı şaşkına uğratırken istenmeyen olaylar meydana geldi.

Maçın bitimine uzatmalarla birlikte 7 dakika kala 3 gol atması gerekirken bunu başaran ve bir mucizeye imza atan Barcelona'nın bu galibiyeti dünyanın gündemine oturmuştu.

ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ

Biri İspanyol biri Fransız takımı olan iki ekibin maçı ise bir Afrika ülkesinde can aldı! Gabon'da Paris Saint Germain taraftarı olan bir futbolsever, kendisiyle durmadan dalga geçilmesine dayanamadı ve arkadaşını bıçakladı.

Bıçaklanan kişi hayatını kaybederken, PSG taraftarı ise arkadaşını öldürmek niyetinde olmadığını ve çok üzgün olduğunu belirtti.