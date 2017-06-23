PSG'den Mbappe için Ben Arfa'lı teklif

Paris Saint Germain'in Monaco'ya Mbappe için 140 milyon Euro ve Ben Arfa'nın bonservisini teklif ettiği belirtildi.

TRANSFER GERÇEKLEŞEBİLİR

Transferin olması halinde Mbappe, dünyanın en pahalı transferi olarak tarihe geçecek. Transferde ismi Galatasaray ile anılan Hatem Ben Arfa'da transferin imzalara dökülmesi halinde Monaco'nun yolunu tutmuş olacak.

REAL MADRİD VE ARSENAL DE İLGİLENİYOR

Monaco'nun 18 yaşındaki yıldız forveti ile Arsenal ve Real Madrid'in de ilgilendiği iddia ediliyor.

Mbappe, geçtiğimiz sezon Monaco formasıyla toplam 44 maça çıkarken 26 gol ve 14 asist üretmişti.