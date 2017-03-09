PSG'liler Türk hakem yüzünden elendik diyor

Türk hakem Deniz Aytekin'in yönettiği Barcelona-Paris Saint Germain maçında karşılaşmanın kaderini değiştirecek kararlar verildi...

MASCHERANO ELİYLE KESTİ

Türk asıllı Alman hakem, ilk yarıda konuk takımın maç 1-0 iken yakaladığı bir pozisyonda beyaz noktayı göstermedi. Pozisyonda Draxler topu ceza sahası içerisine çevirmek isterken Barcelonalı Mascherano ceza sahası içerisinde topu eliyle kesmişti...

İTİRAF ETTİ

Ayrıca kaleciyle karşı karşıya kalan Di Maria'ya ceza sahası içinde faul yaptığını itiraz eden Mascherano, "Di Maria'ya yaptığım hareket penaltıydı, şansım yanımdaydı ki düdük çalmadı." ifadelerini kullandı.

PENALTI DEĞİL DEDİ, YARDIMCISI UYARDI

Barcelona karşılaşmanın 49. dakikasında Neymar'ın yerde kaldığı pozisyonda penaltı kazanırken, Deniz Aytekin bu pozisyonda tereddüt yaşadı.

Meunier, dengesini kaybedip yere düşünce, ceza sahasındaki Neymar'ı da yere düşürdü. Deniz Aytekin önce autu gösterirken maçın 6. hakemi kale çizgisine koşunca Aytekin de kararından vazgeçti ve beyaz noktayı gösterdi.

4 PENALTI BEKLENTİSİ

Yani toplamda Barcelona'nın 1, PSG'nin ise 3 pozisyonda penaltı beklentisine Deniz Aytekin tarafından karşılık verilmedi.

PSG'NİN HOCASI İSYAN ETTİ

Tarihi mağlubiyetin ardından sahayı büyük hayal kırıklığı içinde terk eden Paris Saint Germain'in teknik direktörü Unai Emery, basın toplantısında, bu müsabakada Paris'te olanların tersini yaşadıklarını belirtti.

Barcelona'dan üstün bir futbol oynamayı başaramadıkları öz eleştirisini yapan Emery, "Benim ve takım için negatif bir tecrübe oldu. Bundan ders almak gerekir. Çok büyük bir fırsatı kaçırdık. Tüm kazancımızı son 3 dakikada kaybettik." ifadelerini kullandı. Emery, maçın Türk asıllı Alman hakemi Deniz Aytekin'in verdiği bazı kararları eleştirerek, "Hakem kararları bize zarar verdi. Penaltılar şüpheli." dedi.