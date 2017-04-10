Quaresma: 3 gün sonra geri döneceğim

Beşiktaş Kulübü, Quaresma'nın son durumuyla ilgili bilgilendirme yaptı.

Beşiktaş'ın açıklamasında, "Futbol Takımımızın Trabzonspor ile oynadığı maçta sakatlanıp oyundan çıkan oyuncumuz Ricardo Quaresma'nın yapılan ortopedik muayene ve çekilen MR'ı sonucu sağ baldır adele zarında mikro kanama ve hafif ödem tespit edildi. Futbolcumuz Ricardo Quaresma'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlandı" ifadeleri yer aldı.

Ciddi bir sakatlığı olmadığı ortaya çıkan Ricardo Quaresma'nın, Lyon maçında görev verilmesi halinde oynayabilecek durumda olması bekleniyor.

BOŞUNA SEVİNMEYİN

Ricardo Quaresma, sakatlığıyle ilgili Instagram hesabından açıklama yaptı ve, "Beni sakat görmek isteyenler boşuna fazla sevinmesin. Ne ben, ne de Tanrı yerde olmamı istemiyoruz. 3 güne daha iyi geri döneceğim" ifadelerini kullandı.