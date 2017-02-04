Quaresma adıyla burs verilecek

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'ya ülkesinden büyük onur... Portekiz'in Vila Nova de Gaia belediyesi, 'Ricardo Quaresma Programı' adıyla genç sporculara 500 €'luk burs vereceğini açıkladı.

SEBEBİ SPORCU KİŞİLİĞİ

Belediye Başkanı Vitor Rodrigues, Quaresma adını vermelerinin sebebini 'yıldız oyuncunun sporcu kişiliği nedeniyle genç ve çocuk sporculara örnek teşkil etmesi' olarak duyurdu. Belediye yaşları 12-14 aralığında olan çocuklara 500 Euro değerinde burs verecek. Bu bursla onların sporcu olarak yetişmelerine katkı sağlanacak.