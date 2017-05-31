Gaziantepspor galibiyetinden sonra şampiyonluğunu ilan eden ve ligin son haftasında oynanacak olan Osmanlıspor karşılaşmasına şampiyon ünvanıyla çıkarak kutlama yapacak olan Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Quaresma, şampiyonluk sonrası BJK TV'ye verdiği demeçte çok konuşulacak bir açıklamada bulundu.

AZİZ YILDIRIM KUTLAMALARA GELEBİLİR

Portekizli yıldız, aylar önce yaptığı açıklamada "Fenerbahçe'ye gelmek için haber yolladı" diyen Aziz Yıldırım'a gönderme yaptı.

Quaresma, "Beşiktaş'tan ayrılmayacağım. F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım partimize davetlidir. İsterse şampiyonluk kutlamamıza katılabilir'' dedi.

Quaresma: Aziz Yıldırım da kutlamalara katılabilir - İZLE