Quaresma: Beni affedin

Şampiyonluk yarışında yoluna emin adımlarla devam eden Beşiktaş'ta Kayserispor'a kaptırılan 2 puanın şaşkınlığı yaşanıyor.

SOYUNMA ODASINDA MORALLER BOZUKTU

Gökhan Gönül ve Quaresma'nın cezaları nedeniyle forma giymediği zorlu maçta Vincent Aboubakar'ın 88. dakikada attığı golle yenilgiden kurtulan Kartal'da karşılaşma sonunda soyunma odasında sessizlik hakimdi.

Futbolcuların moralleri bir hayli bozulurken Quaresma'nın da alınan beraberlikte kendisinin de payının olduğunu düşünüp takım arkadaşlarından özür diledi.

'ÇOK ÜZGÜNÜM'

Maçın ardından soyunma odası koridorunda tek başına üzüntülü bir şekilde bekleyen ve daha sonra içeri giren Portekizli yıldızın şunları söylediği öğrenildi:

"Çaykur Rize maçında çok basit bir sarı kart gördüm ve sınırda olduğum için cezalı duruma düştüm. Böyle önemli bir maçta sizi yalnız bıraktığım için çok üzgün olduğumu bilmenizi isterim. Keşke o maçta sarı kart görmeseydim, bu maçın çok zor olacağı belliydi. Beni affedin. Ama ne olursa olsun kaybedilmiş bir şey yok. Bundan sonra puan kaybı yaşamayacağız. Şampiyon biz olacağız."

Arkadaşlarının da Q7'ye moral vermeye çalıştığı belirtildi.