Quaresma: Beni parayla satın alamazlar

Portekizli Quaresma'nin NTVSpor'a verdiği özel röportajın bir kısmı şu şekilde;

"ŞENOL GÜNEŞ'İN BENDEN MEMNUN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

"Şenol Güneş'e büyük saygım var, örnek alınacak bir insan. Oyuncu ile nasıl iletişime geçileceğini biliyor. Çalıştığı takımlar ve oyuncular ortada. Beşiktaş en doğru antrenörü seçmiş, en doğru antrenörle çalışıyor. Hocadan memnunum, onun da benden memnun olduğunu tahmin ediyorum, bana forma veriyor. Böylece hayatta en çok sevdiğim şeyi yapmama imkan tanıyor."

"Oyundan çıktığım zaman sıkılıyorum, üzülüyorum. Bazı kontrol edemediğim duygularım oluyor, çünkü futbola aşığım. Hocayı tebrik etmek lazım, beni iyi idare ediyor."





F.BAHÇE VE AZİZ YILDIRIM AÇIKLAMASI

Öte yandan Aziz Yıldırım'ın yaptığı; "Quaresma'nın avukatı oyuncuyu bize teklif etti" açıklaması ile ilgili görüşleri sorulan Quaresma, "Aileme yakın bir isim ortaya atıldı. Kesinlikle öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum, araştırmadım. Böyle bir açıklama, gündem değiştirme olarak değerlendirilebilir. Türkiye'de oynayacağım tek kulüp Beşiktaş'tır. Eğer bir gün Beşiktaş beni istemezse, Türkiye'den ayrılırım. Bir karakterim var, kişiliğim var. Para ile satın alınamayacak bir karakterim olduğunu düşünüyorum" cevabını verdi.