Quaresma: Çin'de oynamak isterim

Özellikle başkan Fikret Orman’ın Şanghay Futbol Federasyonu’nu ziyareti esnasında ana konulardan biri olan Q7 için “Çin’de futbol oynamaya nasıl bakıyor?” sorularının sorulduğu öğrenildi.

Orman’ın ise henüz böyle bir durumun olmadığı, gelecekte her şeyin yaşanabileceği yönünde bir cevap verdiği kaydedildi.

1 SENE SONRA GİTMEK İSTERİM

Kendisinin Çin’de çok merak edildiğini ve ne zaman transfer olacağını sorduklarını aktaran Orman’a Portekizli futbolcu “Şu anda Çin’e gitme gibi bir düşüncem yok. Portekiz Milli Takımı ile Dünya kupası’nda çok iyi bir performans göstermek istiyorum. Ayrıca Beşiktaş’ta da 3. şampiyonluğu kazanma hedefim var. Ancak bir sonraki sezon Çin’de oynamak isterim, hem size de para kazandırmış olurum” yanıtını verdi.