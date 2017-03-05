Quaresma eleştirilere sessiz kalmadı

Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, Rizespor maçında oyundan alındıktan sonra gösterdiği tepki nedeniyle eleştirilmesine sosyal medya hesabından cevap verdi.

Q7'DEN ELEŞTİRİLERE CEVAP

Quaresma'nın kişisel hesabından yaptığı açıklama şöyle;

"Olduğum kişiyi ve nasıl olduğumu çok seviyorum. Ben sadece futbolu çoğu insandan farklı yaşayan birisiyim. Kulüp şüphesiz futbolcudan her zaman yukarıdadır. Ancak sadece birkaçı herkese kucak açan bir kulübe ve kendisini eleştirenlere karşı aşk ve sevgi besler."

ŞENOL GÜNEŞ NE DEMİŞTİ?

Şenol Güneş Quaresma'nın maçtan çıkarken gösterdiği tepki hakkınıda şu açıklamayı yapmıştı; 'Quaresma'nın neler düşündüğünü bilmiyorum. Kulübüye doğru gelmedi ama neden çıktığını biliyor. Bu takımın parçası olduğunu biliyor. Bana mı yaptı, seyirciye mi yaptı, birine selam mı verdi bilmiyorum. Çok fazla abartılacak bir şey değil. Belki o an bantlar, o kolluklar ağırlık yapmıştır, saha içerisinde attığına göre... Yaşı da geçti ama bunları öğrenmesi lazım. Konuşacak mıyım bilmiyorum, bir anlatsın bakalım. Kötü oyuncu olduğu için değil birçok sebebi var oyundan almamın ama açıklamak zorunda değilim. Oynarken de çıkarken de bizim oyuncumuz. Bu yaştan sonra ona yanlışları öğretmek bana değil Quaresma'ya yakışmaz. Çok fazla özür dilemek iyi değil, çok pardon iyi değil. Silgiyi bitirmemek lazım.''