Quaresma: Fenerbahçe beni parayla satın alamaz

Lider Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Quaresma, daha önce Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın 'Quaresma bize gelmek istedi' açıkamasına ilk kez bu kadar net cevap verdi.

DAHA ÖNCE FENERBAHÇE DEMEMİŞTİ

Bilindiği üzere Quaresma, Aziz Yıldırım'a daha önce sosyal medya hesabından "Bu kulübü seviyorum ve Türkiye’de oynayacağım tek kulüp Beşiktaş. Herkesi kucaklıyorum, Pazartesi görüşürüz.” diyerek dolaylı bir cevap vermişti ancak Fenerbahçe'nin adını kullanmamıştı.

Quaresma, Beşiktaş Dergisi'nin Şubat sayısına verdiği röportajda Aziz Yıldırım'ın demeçlerine direkt karşılık verdi.

Ricardo Quaresma'nın Beşiktaş Dergisi'nin şubat sayısına yaptığı açıklamalar şöyle;

'FENERBAHÇE BENİ PARAYLA SATIN ALAMAZ'

“En iyi biz oynuyoruz, bunu Türkiye’deki herkes görüyor. Çok büyük bir aksilik olmazsa bu sezon üçüncü yıldızımızı takacağız.”



“Türkiye’de sadece Beşiktaş’ta oynarım. Birgün Beşiktaş beni istemezse Türkiye’den ayrılırım ve kariyerime başka bir memlekette devam ederim. Çünkü Beşiktaş ile derin bağlarım var. Beni para ile satın alamaz kimse. Hele Fenerbahçe? Asla.”