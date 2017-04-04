Quaresma: Futboldan nefret ediyordum

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale çıkan Beşiktaş'ta sezonun en özel performanslrından birini sergileyen Ricardo Quaresma, organizasyonun resmi sitesinde mercek altına alındı.

Avrupa kupalarında forma giydiği 10 maçta 3 gol ve 3 asistle oynayarak takımın başarısında önemli bir oynayan 33 yaşındaki yıldız hakkında futbol dünyasından isimlerin görüşleri aktarılırken, kariyeriyle ilgili dipnotlar da okurlarla paylaşıldı.

POGBA: QUARESMA İLHAN KAYNAĞI

Manchester United'ın Fransız yıldızı Paul Pogba'nın, "Quaresma ilham kaynağı. Ayağının dışını kullanma yöntemi inanılmaz, bu onun silahı. Pas atabiliyor, orta yapabiliyor ve şut atabiliyor; harika bir yetenek" sözlerine yer verilirken, Şenol Güneş'in "İşini seven çok çalışkan bir futbolcu. Bazen duygularını kontrol etmekte zorluk çekiyor ama bunun üzerinde sıkı çalışıyoruz" demeci de paylaşıldı.

FUTBOLDAN NEFRET EDİYORDUM

Quaresma'nın futbol kariyerinin başlangıcı hakkında da bilgilerin verildiği çalışmada Portekizlinin, "Futboldan nefret ediyordum. Lizbon'da Campo de Ourique tesislerine kaleci olan abime şut çekmek için gitmiştim. Abim antrenöre takımla çalışıp çalışamayacağımı sordu. Biraz zorlandım, kimseye pas atmamama rağmen birçok gol attım" demecine yer verildi.