Quaresma: Gelip yüzüme konuşsunlar

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, kendisine ait instagram hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu.

'YALANLARDAN BIKMAYA BAŞLADIM'

Geçen sezon Beşiktaş ile Süper Lig'de, Portekiz ile de Avrupa Şampiyonası'ndan şampiyon olan Quaresma kendisi hakkında çıkan haberlere sosyal medyadan cevap verdi.

Portekizli futbolcu; "İnsanlar bu yüzden beni bu kadar çok konuşuyor. Sorumluluğum hiçbir zaman azalmıyor. Bazı insanlar önce konuşuyor, sonra düşünüyorlar. Dürüst olmam gerekirse hakkımda söylenen yalanlardan artık bıkmaya başladım. Herkese saygı duyuyorum. Hakkımda gazetelere konuşmak yerine gelip yüzüme konuşsunlar." dedi.

İşte Quaresma'nın o paylaşımı;