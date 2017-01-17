Quaresma: Hareketim yanlıştı

Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta kapanış maçında Osmanlıspor'u deplasmanda mağlup eden siyah-beyazlı camiada galibiyet kadar Quaresma'nın oyundan alınırken yaptığı hareket de konuşuldu.

YAPTIĞIM HAREKET YANLIŞTI

Portekizli yıldız, Osmanlıspor maçının 70. dakikasında oyundan alınırken eldivenlerini yere fırlatmasına açıklık getirdi. Maç sonrası hareketi teknik direktör Şenol Güneş'in de gündemine gelen Portekizli, "Yaptığım hareket yanlıştı" itirafında bulundu.

MÜCADELE İSTEĞİM SEBEBİYLE OLDU

Sosyal medyadan konuya açıklık getiren Quaresma, "Şampiyonluk yolunda çok kritik bir deplasman olan ve zor şartlarda oynanan Osmanlıspor maçında her zaman olduğu gibi takımım için mücadele etme isteğim nedeniyle oyundan çıkarken çok yanlış bir tepki gösterdim. Yaptığım işe duyduğum aşk çok büyük, sahada her zaman elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Dün oyundan çıkmayı beklemiyordum, yaptığım hareket yanlıştı." dedi.

BİZİM ARAMIZ ÇOK İYİ

Yaptığı hareketin külüple ve hocayla alakalı olmadığını kaydeden Quaresma, "Hocamla ilişkimiz çok iyi kendisi çok büyük saygı duyduğum bir insan. Lütfen Beşiktaş için ortak hırs ve mücadelemizi kimse başka yerlere çekmesin, bizim aramız çok iyi. Hep beraber çalışıp, ana hedefimiz olan şampiyonluğa ulaşacağız." ifadelerini kullandı.