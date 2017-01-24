Quaresma: Her şeyimiz Şenol Güneş için

Beşiktaş'ın, Osmanlıspor'u deplasmanda 2-0 yendiği karşılaşmada oyundan çıktıktan sonra eldivenlerini sinirli bir şekilde atan ve Şenol Güneş’e kararı için tepki gösteren Quaresma attığı gol sonrası sevincini hocasıyla paylaştı.

Portekizli yıldız 48.dakikada Aytemiz Alanyaspor filelerini penaltıdan havalandırdıktan sonra yedek kulübesine koşarak, hocasına sarıldı. Sosyal medyada Beşiktaş taraftarlarının da dikkatinden kaçmayan bu detay aradaki buzların eridiği şeklinde yorumlandı.

Aytemiz Alanyaspor maçında Beşiktaş için 3 puanın mimarı ve karşılaşmanın adamı olan Quaresma maç sonrası şunları söyledi:

LİDER OLDUĞUMUZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ

“Liderliğe oturduğumuz için tabiki çok mutluyuz. Önümüzde oynayacağımız çok maç var. İyi oynamak, kazanmak bizim için çok önemliydi. Takım oyunuyla bunu gerçekleştirebiliriz, böyle devam edersek ilerleyebiliriz.''





ÖRNEK BİR İNSAN

"Sahada bunu gösterdik. Hocayla bugüne kadar problem yaşamadık. Tecrübeli ve futbolcuyu anlayan bir teknik direktör Şenol Güneş. Hocamız çok örnek aldığımız bir insan. Her şeyimiz onun için. Aramızda kesinlikle hiçbir sıkıntı yok, olmaz da... Şenol Güneş çok tecrübeli bir isim. Onunla uzun süre çalışmak istiyorum."

ELDİVENLERİNİ FIRLATMIŞTI

Hatırlanacağı gibi Quaresma, Osmanlıspor maçında kendisini oyundan alan Şenol Güneş'e doğru eldivenlerini fırlatmış ve yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.