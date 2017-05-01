Quaresma ile Atiba yine tartıştı

Süper Lig'in 29. haftasında zirveyi ilgilendiren maçta Beşiktaş, en yakın takipçisi Başakşehir'e konuk oldu.
Maçın başlama düdüğünden sonra ilk 18 dakikada kalesinde 3 gol gören Beşiktaş'ta oyuncular birbirleriyle tartıştı.
QUARESMA ATİBA VE MARCELO'YA KIZDI
Peş peşe yenilen gollerden sonra Portekizli yıldız Quaresma oldukça sinirlendi.
Kendi yarı sahasına geçen Q7, Atiba'yı el hareketleri yaparak azarladı. Yıldız oyuncunun bu hareketleri objektiflere yansıdı.
RİZE MAÇINDA DA ATİBA'YLA KAPIŞMIŞTI
Quaresma bunu ilk defa yapmıyor. Portekizli oyuncu daha önce de Süper Lig'in 23. haftasında Adriano'nun son dakika golüyle kazanılan Rize maçının ardından Atiba'yla kapışmış, takım arkadaşları ikiliyi zor ayırmıştı.