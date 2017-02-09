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Quaresma istikrarı Beşiktaş'ta buldu

Üstün yeteneklerine rağmen gittiği kulüplerde istikrarı sağlayamayan Quaresma, şeytanın bacağını Beşiktaş formasıyla kırdı.

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Quaresma istikrarı Beşiktaş'ta buldu

Quaresma, tarihi bir imzanın sahibi oldu. Futbolculuk kariyerinde yeteneklerinden çok kulüplerdeki istikrarsızlığıyla dikkat çeken Portekizli yıldız bu şanssızlığını Beşiktaş'ta kırdı.

7 YIL OLACAK

Siyah-beyazlı formayı iki farklı dönemde taşıyan 33 yaşındaki oyuncu şimdiden İstanbul'da 4. yılını doldurdu. 2001'den bu yana 8 farklı kulüpte top koşturan Q7, kariyerinin en uzun dönemini Beşiktaş'ta geçirmeye hazırlanıyor. 2010-12 arası ve 2015'te başlamak üzere 2020 yılına kadar gitmeyi planlayan Quaresma, hesapları tutarsa Kartal için 7 yıl forma giymiş olacak.

5 YILLIK PORTO MACERASI

İki ayrı dönemde Porto formasını 5 sezon giyen yıldız oyuncu kariyeri boyunca Sporting Lizbon, Porto, Barcelona, Chelsea, Inter ve Al Ahli gibi takımlarda oynadı. Bu arada Portekiz basını da Quaresma'nın yeni sözleşmesine geniş yer ayırdı.

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