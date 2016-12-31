Quaresma isyan etti: Türkler bana pas atmıyor

HaberTürk Gazetesi'nden Kartal Yiğit'in haberine göre, geçen sezon oynadığı futbolla Beşiktaş’ın şampiyonluğundaki en büyük pay sahiplerinden biri olan Ricardo Quaresma, bu sezonun ilk yarısında ortaya koyduğu performansla kafalarda soru işaretleri yarattı.

Şampiyonlar Ligi’nde iyi işler yapmasına karşın lig maçlarında bekleneni veremeyen, bundan dolayı da sinirli hareketleri ile ön plana çıkan Portekizli yıldızın saha içinde pas alamamasından dolayı şikayetçi olduğu, bunu da hocası Şenol Güneş’e anlattığı ortaya çıktı.

ŞENOL HOCA'YA İÇİNİ DÖKTÜ

Lige verilen ara nedeniyle tatile çıkmadan öne teknik direktör Şenol Güneş ile samimi bir sohbet gerçekleştiren Q7’nin, bu görüşmede içini döktüğü öğrenildi. Quaresma’nın, “Sahada her şeyimi vermek istiyorum, bu olmayınca da sinirleniyorum. Zaman zaman size de tepki göstermiş olabilirim ancak bunun size karşı olmadığını, tamamen sahada yaşanalardan kaynaklandığını bilmenizi isterim. Sizi üzdüysem özür dilerim” dedi.

OLCAY VE OĞUZHAN BANA PAS ATMIYOR

Şenol Güneş’in, Quaresma’dan sıkıntılarını paylaşmasını istemesinden sonra sorunlarını anlatan deneyimli futbolcu, “Kimseyi suçlamak istemiyorum ama daha önce de top alamama konusunda sorunlarım vardı. O dönem sadece Gökhan Töre bana top atıyordu, şimdi de sorun var sanki. Beni düşünmüyorlar” diyerek yaşadığı sıkıntıyı dile getirdi.

Quaresma’nın isim vermeden özellikle Oğuzhan Özyakup ile forma şansı bulduğu zaman Olcay Şahan’ı kastettiği belirtildi.

FİKRET ORMAN SORUNU ÇÖZECEK

Öte yandan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman bu konuyu Antalya’daki kampta Şenol Güneş ile konuşup çözeceğini söyledi.