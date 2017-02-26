Quaresma: Kazanmaktan başka düşüncemiz yok

TT Arena’da yarın oynanacak mücadelede ilk 11’de sahaya çıkacak olan 33 yaşındaki futbolcu, Aslantepe’den 3 puanla döneceklerine olan inancının tam olduğunu söyledi.

'KALİTEMİZİ ORTAYA KOYACAĞIZ'

Quaresma; "Süper Lig’in ilk yarısındaki maçta rakibimizle Beşiktaş Arena’da berabere kalmıştık. Bu kez her şey bambaşka olacak. Kazanmak için sahaya çıkıp kalitemizi ortaya koyacağız. Kazanmaktan başka düşüncemiz yok. Zafer bizim olacak” ifadelerini kullandı.

'LİGİN ZİRVESİNDEYİZ'

Süper Lig’deki şampiyonluk yarışının devam ettiğini belirten Quaresma, “Ligin zirvesindeyiz. Ama henüz bitmiş bir şey yok. Galatasaray da yarışın içinde bulunmaya devam ediyor. Oldukça kaliteli isimlere sahipler. Ama biz her maçta yaptığımız gibi sadece kendi oyunumuza bakacağız. Taraftarımıza bu sezonun ilk derbi galibiyetini yaşatmak istiyoruz” diye konuştu.

Beşiktaş formasıyla bu sezon 31 mücadelede görev yapan Q7, takımına 5 gol ve 12 asistlik katkı sağlayarak yakalanan başarının mimarları arasında yer almıştı.