Quaresma kendi rekorunu kırdı

Asistleriyle Beşiktaş'a hayat vermeye devam eden Ricardo Quaresma, Süper Lig kariyerinde en fazla gol attırdığı sezonu geçiriyor. Portekizli yıldız, bu sezon toplamda 12, ligde ise 9'uncu gol pasını verdi.

EN FAZLA CENK'İ BESLEDİ

Tecrübeli kanat oyuncusu, 2010-11'de 5, 2011-12'de 5, 2015-16'da 6 asist ile oynamıştı. Quaresma'nın en çok beslediği isim ise Cenk Tosun.Cenk'in ligde attığı son 5 kafa golünün asistini yapan Quaresma, aynı zamanda takım arkadaşının son 7 maçta kaydettiği 4 golü hazırlaması ile dikkat çekiyor.