Quaresma: Lyon maçında oynamam çok zor

Spor Toto Süper Ligi'nin 27. haftasında Trabzonspor ile karşılaşan Beşiktaş, Ricardo Quaresma'yı kaybetti.

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Karşılaşmanın 32. dakikasında Durica'nın müdahalesi sakatlanan Quaresma, kendisini yere bıraktı ve oyuna devam edemedi.

Yıldız futbolcu ardından yürüyerek yedek kulübesine gitti ve oturdu. Oyuna devam edemeyen Quaresma'nın yerine Vincent Aboubakar dahil oldu.

LYON'A KARŞI YOK

Yapılan ilk kontrollerden sonra Ricardo Quaresma'da herhangi bir yırtık bulunmadığı ve durumunun çok ciddi olmadığı belirtilirken, Quaresma ise maç sonunda; "Lyon maçında oynamam çok zor" dedi.