Quaresma: Nani Türkiye'ye dönmek istiyor

Portekizli futbolcu Beşiktaş'ın gündeminde... Nani için Quaresma'nın devreye girdiği öğrenildi.

DÖNMEK İSTİYOR

Kartal'ın yıldızı Quaresma, yakın arkadaşı Nani için yönetime "Nani, Türkiye'ye dönmek istiyor. Hedefi Şampiyonlar Ligi'nde oynamak" şeklinde haber gönderdi.

Sunderland, Jeremain Lens için Fenerbahçe ile Beşiktaş'tan 5.5 milyon Euro talep etti. Bunun üzerine iki ekipte Hollandalı oyuncudan vazgeçti. Fenerbahçe, Nabil Dirar'ı aldı. Beşiktaş ise fırsat transferi kovalıyordu. Siyah-beyazlıların önüne beklediği fırsat geldi.

KARAR ŞENOL GÜNEŞ'İN

Valencia tarafından satışa çıkarılan Nani için Ricardo Quaresma devreye girdi. Portekizli oyuncu milli takımda beraber oynadığı Nani'nin, Türkiye'ye dönmek istediğini ve Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek istediğini iletti. Siyah-beyazlıların, Nani için teklif yapıp yapmayacağına Şenol Güneş karar verecek.