Quaresma sözleşmesini uzatıyor

Beşiktaş Ricardo Quaresma ile sözleşme yenilemek için girişimlere başladı.

TEKLİF 2 YILLIK

Devre arası transfer dönemi öncesi Portekizli futbolcu ve menajeri ile masaya oturan yönetim kurulu, yıldız futbolcuya 2 yıllık yeni sözleşme teklifinde bulundu.

Kariyerine Beşiktaş'ta devam etmek isteyen Quaresma'nın önerilen yeni kontrata olumlu yaklaştığı ve yıllık ücret konusunda anlaşılması halinde ocak ayında imzaların atılması tahmin ediliyor.

OPSİYON GEÇERSİZ OLACAK

Geçen sezon başından ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık mukavele imzalayan 33 yaşındaki oyuncu , bu sezon 30 resmi maçta görev yaparsa sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl daha uzayacak ve gelecek sezon 1 milyon 760 bin euro kazanacaktı.

Quaresma ile yeni sözleşme yapılması durumunda bu opsiyon geçerisiz olacak. Portekizli'ye yıllık 2 milyon euro kazanacağı anlaşmaya imza atmış olacak.