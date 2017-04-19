Quaresma ve Adriano Lyon maçında oynayacak mı

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda Fransız temsilcisi Lyon ile karşılaşan temsilcimiz Beşiktaş, sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılmıştı.

Yarın akşam Arena'da rövanş mücadelesine çıkacak olan siyah-beyazlılarda sakatların durumu belli oldu.

QUARESMA İYİLEŞTİ

Trabzonspor maçında sakatlanan ve ilk Lyon mücadelesinde takımını yalnız bırakan Portekizli yıldız Quaresma'nın iyileştiği ve yarınki mücadelede oynayabileceği öğrenildi.

ADRİANO'DAN KÖTÜ HABER

Bir diğer sakat futbolcu Adriano'dan ise kötü haber geldi.

Geçtiğimiz günlerde antrenmanda sakatlanan Brezilyalı sol bekin durumunun ciddi olduğu ve Lyon karşılaşmasında takımdaki yerini alamayacağı belirtildi.

SAVUNMA ÇÖKTÜ

Kart cezalasını olan Marcelo'nun ardından Adriano'nun da oynayamayacak olması Şenol Güneş'i bir hayli düşündürüyor.

Savunmanın göbeğinde Tosic-Necip ikilisine şans vermesi beklenen tecrübeli teknik adamın sol bekte Beck'i sağ bekte ise Gökhan Gönül'ü oynatacağı öğrenildi.

MUHTEMEL 11

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Necip, Tosic, Beck, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Quaresma, Babel, Cenk