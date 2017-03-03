Quaresma: Yine şampiyon olacağız

Arena'da bulunan ve yaklaşık iki hafta önce açılan Beşiktaş JK Müzesi'nin konukları futbolculardı. Siyah-beyazlı takım, teknik direktör Şenol Güneş ve bazı yöneticilerle birlikte müzeyi gezdi.

'YİNE ŞAMPİYON OLACAĞIZ'

Geçen sezon kazanılan şampiyonluk kupası ile poz veren Ricardo Quaresma ise, "Bu sene yine yapacağız alacağız" ifadesini kullandı. Müzeyi gezen taraftarlar, Beşiktaşlı futbolculara büyük ilgi gösterdi. Siyah-beyazlı futbolseverler, özellikle Quaresma ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Dusko Tosic, Necip Uysal'ın maketine kulak işareti yaptı. İkinci başkan Ahmet Nur Çebi, kesilen pastayı kaptan Tolga'ya kendi eliyle yedirdi.