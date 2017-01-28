Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, bugün Divan Kurulu'nda yaptığı konuşmada çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

Fikret Orman'ın Mehmet Ekici transferini engellediği için siyah-beyazlı kulübün başkanına kızgın olan Yıldırım, Quaresma'nın Fenerbahçe'ye gelmek istediğini söylemişti.

SADECE BEŞİKTAŞ'TA OYNARIM

Yaşanan bu gelişmenin ardından İnstagram hesabından kısa bir açıklama yapan Quaresma'dan Aziz Yıldırım'a cevap verdi.

Q7, "Sadece bu arma ve bu öpücük. Çünkü bu kulübü çok seviyorum. Başka hiçbir yerde oynayamam. Türkiye'de tek oynayacağım kulüp Beşiktaş" dedi.