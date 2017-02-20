1 Aziz Yıldırım: Namazla iyi insan olunmuyormuş Aziz Yıldırım, bugünkü 'Şikede kumpas davası' öncesi kulüp binasında gazetecilerle sohbet toplantısı yaptı.

2 Quaresma'dan Beşiktaş'a kötü haber Akhisar maçının son bölümünde sakatlanan ve sol dizinde ödem oluşan Quaresma'nın durumu birkaç gün içinde netlik kazanacak.

3 Banvit ilk kez Türkiye Kupası'nı kazandı Integral Forex Erkekler Türkiye Kupası'nın finalinde Anadolu Efes'i 75-66 yenen Banvit, tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürdü.

4 Beşiktaş Akhisar'ı rahat geçti Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında Akhisar Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

5 Advocaat: Yeni hoca bulurlarsa getirebilirler Kasımpaşa beraberliğinden sonra konuşan Advocaat, "Yönetim daha iyi bir hoca bulursa hemen getirebilir. Benim için sıkıntı yok." dedi.

6 Fenerbahçe Kasımpaşa ile berabere kaldı Spor Toto Süper'de 21. hafta mücadelesinde Fenerbahçe evinde Kasımpaşa'yı ağırladı.

7 Kadıköy'de kırmızı mont giyen kameramana tepki Fenerbahçe taraftarları, yayıncı kuruluştan bir kameramana kırmızı mont giydiği için tepki gösterdi.

8 F.Bahçe'nın maçı varken Alper gezmelerde Cezalı olduğu için Kasımpaşa maçında forma giyemeyen Alper Potuk, takımının maçını takip etmek yerine gezmeyi tercih etti.

9 Hocaların futbolculuk dönemleri Fatih Terim'den Jose Mourinho'ya kadar birçok ünlü teknik adamın futbol oynarken çekilen fotoğraflarını sizler için derledik...