Quaresma'dan Beşiktaş'a kötü haber

Akhisar Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj yakalayan Beşiktaş'a, önümüzdeki hafta oynanacak Galatasaray serbisi öncesi yıldız futbolcu Quaresma'dan kötü haber geldi.
AVRUPA'DA YOK DERBİDE BELİRSİZ
Karşılaşmanın 82. dakikasında aldığı darbe sonucu sakatlanan Portekizli isim, saha kenarında tedavi gördükten sonra mücadeleye devam etmişti. Karşılaşma sonrası tetkikleri yapılan Quaresma'nın sol diz kapağında darbeye bağlı kanama ve ödem tespit edildi.
Tedavi altına alınan Portekizli yıldız Avrupa Kupası'nda Hapoel Beer-Sheva'ya karşı oynayamayacak, derbide ise 18'de yer alacak ancak oynayıp oynayamayacağı 1-2 gün içerisinde netlik kazanacak.