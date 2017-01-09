Quaresma'dan Beşiktaşlılara müjde

Devre arası transfer döneminde Çin'e, Fenerbahçe'ye transfer olacağı haberleri çıkan Ricardo Quaresma Sabah gazetesinden Fatih Doğan'a açıklamalarda bulundu.

"SADECE BEŞİKTAŞ'LA GÖRÜŞTÜM"

"Kimse merak etmesin, sakin olun buradayım" diyen, Tecrübeli oyuncunun açıklamaları şöyle: "Başkanla sözlü bir anlaşmamız var. Ligler başlamadan imzalar atılır. Detayları bir hafta içinde öğrenirsiniz. Menajerlerim Çin ve İtalyan kulüplerinden teklifler olduğunu söyledi. Ancak ben ilgilenmedim, sadece Beşiktaş'la görüştüm. Çünkü son bir yıldır hayatımın en güzel günlerini yaşıyorum. Jübilemi Beşiktaş'ta siyah-beyazlı formayla yapmak istiyorum."