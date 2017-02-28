Quaresma'dan G.Saraylı taraftarları kızdıran hareket

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı, Türk Telekom Arena'da ev sahibi Galatasaraylı taraftarların tepkisini çeken bir hareket yaptı.
TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ
Quaresma maç esnasında saha kenarına yaklaştığı bir pozisyonda sarı-kırmızılılara dönerek dil çıkardı. Çılgına dönen tribünler, Beşiktaşlı oyuncuya sert tepki gösterdi. Beşiktaş'ın iyi isimlerinden olan Quaresma 90 dakika sahada kaldı.
VAN PERSİE DE YAPMIŞTI
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan olaylı Türkiye Kupası maçında da Van Persie Beşiktaş taraftarına aynı hareketi yapmıştı. Bu olaydan sonra Van Persie rakip takım taraftarlarına sportmenliğe aykırı hareket yaptığı gerekçesiyle ceza almıştı.