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Quaresma'dan G.Saraylı taraftarları kızdıran hareket

Quaresma'nın Galatasaray-Beşiktaş derbisinde sarı-kırmızılı taraftarlara dönerek dil çıkarması tepki çekti.

Quaresma'dan G.Saraylı taraftarları kızdıran hareket
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Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı, Türk Telekom Arena'da ev sahibi Galatasaraylı taraftarların tepkisini çeken bir hareket yaptı. 

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Quaresma maç esnasında saha kenarına yaklaştığı bir pozisyonda sarı-kırmızılılara dönerek dil çıkardı.  Çılgına dönen tribünler, Beşiktaşlı oyuncuya sert tepki gösterdi. Beşiktaş'ın iyi isimlerinden olan Quaresma 90 dakika sahada kaldı.

VAN PERSİE DE YAPMIŞTI

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan olaylı Türkiye Kupası maçında da Van Persie Beşiktaş taraftarına aynı hareketi yapmıştı. Bu olaydan sonra Van Persie rakip takım taraftarlarına sportmenliğe aykırı hareket yaptığı gerekçesiyle ceza almıştı.


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