Quaresma'nın Babel isyanı

Oğuzhan ve Quaresma gibi yıldızlar bir sezon için 1 milyon 600 binEeuro kazanırken, 30 yaşındaki Babel'e 6 ay için ödenecek 1.2 milyon Euro tartışmalara neden oldu.

2.5 MİLYON EURO'DAN AŞAĞI OLMAZ

Aboubakar'ın aldığı yüksek rakama (3.3 milyon Euro) takılan Q7'nin; Babel'e ödenecek rakamdan sonra menajeri vasıtasıyla 2.5 milyon Euro'dan aşağı kesinlikle imza atmayacağını kulübe ilettiği bildirildi.

SEZON BAŞINDA OLMAMIŞTI

Deportivo'da 6 aylığına 110 bin Euro'ya oynayan Babel, sezon başında bonservisi elinde Beşiktaş'a önerilmişti.

Babel'in menajeri Haatrecht, 2 yıllık sözleşme karşılığında 2 milyon Euro istemiş, Beşiktaş yönetimi ise 1+1 sezon için 850 bin Euro'dan 1 milyon 700 bin Euro önermişti. Sadece menajer 350 bin euro istediği için transfer gerçekleşmemişti.