Quaresma'nın gözü unvanda

Avrupa kupalarında siyah-beyazlı formayla en golcü oyuncu sıralamasında 11 golle 3'üncü durumda bulunan Quaresma, İsrail ekibine karşı atacağı gollerle sıralamada yükselmeye çalışacak.

Beşiktaş'ın Avrupa'daki en golcü futbolcusu sıralamasında 14 golle zirvede bulunan Oktay Derelioğlu'nu, 12 golle Bobo takip ediyor.

BU SEZON 3 GOL ATTI

Quaresma, bu sezon Avrupa kupalarında Beşiktaş'a 3 gol kazandırdı. Siyah-beyazlı takımın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev ile sahasında yaptığı karşılaşmada serbest vuruştan fileleri havalandıran Portekizli oyuncu, İstanbul'daki Napoli ve Benfica karşılaşmalarında da penaltılardan birer gol kaydetti.

İSRAİL TAKIMINA 2 GOLÜ VAR

Ricardo Quaresma, Beşiktaş'ın İsrail ekipleriyle daha önce yaptığı maçlarda gol sevinci yaşadı.

Siyah-beyazlı takım, 2011-2012 sezonunda Avrupa Ligi'nde İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile aynı grupta yer alırken, deplasmandaki mücadelede Quaresma fileleri 2 kez havalandırmayı başardı. İbrahim Toraman'ın da bir gol bulduğu maçı Beşiktaş 3-2 kazandı.