Quaresma'nın kazanacağı para belli oldu

Ricardo Quaresma’da mutlu son...

Siyah-Beyazlı yönetim, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Quaresma ile opsiyon nedeniyle mukavelesi 1 yıl daha otomatik olarak uzayacak olmasına karşın masaya oturdu.

Adı Fenerbahçe ile de anılan Q7 ile yapılan görüşmede, opsiyona uyulmaması ve yeniden 3 yıllık sözleşme yapılması yönünde karşılıklı olarak anlaşmaya varıldı.

Beşiktaş yönetimi, özellikle son maçlarda müthiş bir performans sergileyen ve takımının galibiyetlerinde başrol oynayan Portekizli’ye 3 yıllık bir sözleşme karşılığında hatrı sayılır zam da yaptı.

24 MİLYON LİRA ALACAK

Geçen sezon 1 milyon 768 bin Euro, bu sezon ise 1 milyon 600 bin Euro kazanan ve 1 sezonluk opsiyonun kullanılması halinde de 1 milyon 768 bin Euro ödenecek olan Quaresma’ya, yeni sözleşmeye göre ilk iki sezon (2017-18, 2018-19) için toplam 4 milyon 200 bin Euro verilecek.

2019-20 sezonunda ise 1 milyon 750 bin Euro ödenecek Portekizli yıldız, Kartal’dan toplam 5 milyon 950 bin Euro (yaklaşık 24 milyon TL) alacak.

Q7 ayrıca her sezon için puan başına 4 bin Euro kazanacak.