Quaresma'nın yeni dişleri

Milli arada Türkiye'den ayrılarak Portekiz'e giden Quaresma, Macaristan maçında 90 dakika forma giydi. 33 yaşındaki futbolcu, sahadaki performansından çok, yeni imajıyla dikkat çekti.

Q7'NİN YENİ DİŞLERİ

Oyuncunun sık sık saç stilini değiştirmesine alışık olan vatandaşları bu kez yaptığı yenilik karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Quaresma'nın yeni parlak dişler yaptırdığı ve böylece gülümsemesini de yenilediği yorumları yapıldı.

Quaresma'nın özellikle Portekiz'de katıldığı gecede kameralara yansıyan gülüşlerine yer verildi. Yıldız futbolcunun bu yeni görüntüsünün takım arkadaşlarının da dikkatini çektiği, bu yüzden kendisine şaka yollu takıldıkları belirtildi.