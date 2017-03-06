Quaresma'ya para cezası verildi

Adım adım şampiyonluğa yürüyen Beşiktaş’ta son oynanan Çaykur Rizespor maçı zor da olsa kazanıldı ancak oyundan aldığı için yine hocası Şenol Güneş’e trip atan Ricardo Quaresma, galibiyetin önüne geçmeyi başardı.

Aynı hareketlerini bu sezon sıkça tekrarlayan Q7’ye yönetim bu kez acımayacak.

Osmanlı maçındaki tepkisinin ardından sadece sözlü uyarıda bulunulan Portekizli oyuncuya para cezası kesileceği kaydedildi.

50 BİN EURO PARA CEZASI VERİLDİ

Başkan Fikret Orman ve kurmaylarının teknik direktör Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda hareket ettiği öğrenilirken, Orman’ın “Artık ceza vermek zorundayız... Bu bir değil iki değil... Bu disiplinsizliğin artık son bulması gerekiyor” dediği kaydedildi.

Bu doğrultuda Beşiktaş’ın Quaresma’ya 50 bin Euro ceza keseceği belirtildi.



