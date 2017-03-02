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Rabona vuruşuyla gol atan Denizhan Deniz mest etti

Trabzonspor'dan Erzurumspor'a transfer olan Denizhan Deniz'in antrenmanda rabona vuruşuyla gol atması izleyenleri büyüledi.

Rabona vuruşuyla gol atan Denizhan Deniz mest etti
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Erzumsporlu Denizhan Deniz'in antrenmanda attığı gol, sosyal medyada en çok paylaşılan videolardan biri oldu.

Sezon başında Trabzonspor'dan 100 bin Euro karşılığında Erzurumspor'a satılan Denizhan Deniz, tek başına çalışırken mükemmel bir gol kaydetti.

HAVADA RABONA YAPTI

18 yaşındaki futbolcu, Quaresma ile ünlenen ''rabona'' adlı vuruşu köşe gönderinin oradan, top havadayken deneyerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başardı.

İşte o güzel gol:

Rabona vuruşuyla gol atan Denizhan Deniz mest etti - İZLE

 

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