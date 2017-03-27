Rafael Nadal 1000. maçını kazandı

Tenis kariyerinde birçok başarıya imza atan ve dünya klasmanında önemli bir yere sahip olan İspanyol raket Rafael Nadal, kortlardaki 1000. maçında Miami Açık'ta çıktı.

1000. MAÇINDA GÜLDÜ

ABD'nin Florida eyaletinin Miami kentinde düzenlenen organizasyonun tek erkekler üçüncü tur mücadelesinde dünya 7 numarası Nadal ile 31. sıradaki Kohlschreiber karşılaştı.

İlk seti 6-0 kaybeden Nadal, sonraki setlerde rakibine 6-2 ve 6-3 üstünlük kurarak, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla, bininci maçında 822. galibiyetini alan İspanyol raket, dördüncü turda Fransız Nicolas Mahut ile mücadele edecek.