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Rafael Nadal çeyrek finalde

Avustralya Açık 4. turunda 6 numaralı seribaşı Rafael Nadal, rakibi Gael Monfils'i 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

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Rafael Nadal çeyrek finalde

Adını çeyrek finale yazdıran Rafael Nadal'ın Avustralya Açık finalinde Roger Federer'le karşılaşma ihtimali gün geçtikçe artıyor.

SON 8' E ADINI YAZDIRDI

9 numaralı seribaşı Monfils karşısında ilk iki seti rahat alan Nadal, üçüncü sette rakibinin direnciyle karşılaştı.

Dördüncü sette 21 basit hata yapan Fransız rakibine karşılık sadece 5 basit hata yapan İspanyol tenisçi, 2009 yılında şampiyonluğa ulaştığı Melbourne'de 9. kez adını son 8 raket arasına yazdırdı.

FEDERER'LE KARŞILAŞABİLİR

Çeyrek finalde 3 numaralı seribaşı Milos Raonic'le karşılaşacak Rafael Nadal'ın, finalde Roger Federer'le karşılaşma ihtimali bulunuyor.

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