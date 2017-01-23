Rafael Nadal çeyrek finalde

Adını çeyrek finale yazdıran Rafael Nadal'ın Avustralya Açık finalinde Roger Federer'le karşılaşma ihtimali gün geçtikçe artıyor.
SON 8' E ADINI YAZDIRDI
9 numaralı seribaşı Monfils karşısında ilk iki seti rahat alan Nadal, üçüncü sette rakibinin direnciyle karşılaştı.
Dördüncü sette 21 basit hata yapan Fransız rakibine karşılık sadece 5 basit hata yapan İspanyol tenisçi, 2009 yılında şampiyonluğa ulaştığı Melbourne'de 9. kez adını son 8 raket arasına yazdırdı.
FEDERER'LE KARŞILAŞABİLİR
Çeyrek finalde 3 numaralı seribaşı Milos Raonic'le karşılaşacak Rafael Nadal'ın, finalde Roger Federer'le karşılaşma ihtimali bulunuyor.