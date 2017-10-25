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Raiola: Artık Ibrahimovic bana para kazandıracak

Futbol dünyasında menajerlik konusunda zirvedeki üç isimden bir olarak gösterilen Raiola, İsveç'in Expressen Gazetesi'ne röportaj verdi

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Raiola, Nisan ayında Manchester United'ın Anderlecht ile oynadığı Avrupa Ligi maçında sakatlanan, diz çapraz bağları koptuğu için 2017 yılında futbola dönmesi mümkün görünmeyen 36 yaşındaki Zlatan İbrahimovic için de konuştu.

"5 YIL DAHA OYNAMASI GEREK"

Raiola, 14 yıldır menajerliğini yaptığı İsveçli futbolcu için "Daha en az 5-6 yıl futbol oynaması gerek. Bırakamaz. İzin vermiyorum. Bunca yıl ben onun için çalıştım. Şimdi onun benim için çalışacağı günler geldi" dedi.

Zlatan İbrahimovic dışında  Paul Pogbas, Romelu Lukacu, Gianluigi Donnarumma, Marco Verratti, Henrykh Mkhitaryan ve Mario Balotelli gibi yıldız futbolcuların da menajeri olan Raiola, "Çocuklarım büyüyor. Daha çok paraya ihtiyacım var. Zaten konuştuk ve anlaştık. Önümüzdeki 5 yıl benim için çalışacak" ifadelerini kullandı.

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