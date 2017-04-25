Rajtoral için saygı duruşu yapılacak

Türkiye Futbol Federasyonu, Gaziantepspor'un Çek futbolcusu Frantisek Rajtoral'ın vefatı nedeni ile bugünden itibaren 1 Mayıs'a kadar oynanacak resmi maçlardan önce saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

Federasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 25 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde oynanacak Ziraat Türkiye Kupası ve tüm lig müsabakalarından önce 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

Açıklamada, "Ayrıca dileyen kulüplerimizin futbolcuları maçlarda siyah kol bandı takabilecek. Frantisek Rajtoral'ın hayatını kaybetmesinden dolayı derin üzüntümüzü bir kez daha belirtir, ailesi, Gaziantepspor camiası ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri de yer aldı.