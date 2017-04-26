Rajtoral'a son veda

Rajtoral sonsuzluğa uğurlandı...

İntihar ederek yaşamına son veren Gaziantepsporlu Çek futbolcu Frantisek Rajtoral için, Gaziantep Arena Stadı'nda anma töreni düzenlendi.

Geçen yıl ağustos ayında Gaziantepspor’a transfer olan Rajtoral’ın ülkesinde “Kronik yorgunluk ve tükenmişlik sendromu” tedavisi gördüğü belirtilmişti.

FUTBOLCULAR GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Törene; Gaziantep Vali Yardımcısı Halil Uyumaz, Çek Cumhuriyeti Ankara Başkonsolosu Maria Opelova, Ak Parti milletvekilleri Mehmet Erdoğan ve Abdülkadir Yüksel, Gaziantepspor Başkanı İbrahim Kızıl, Gaziantep ve Büyükşehir Belediye Gaziantepspor ile Gaziantep Basketbol takımının teknik heyet ve oyuncuları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulan törende konuşan Kulüp Başkanı İbrahim Kızıl, iyi bir oyuncularını kaybettikleri için üzgün olduklarını kaydetti.

Rajtoral´ın fotoğraflarının bulunduğu slaytı izleyen teknik heyet ve oyuncular gözyaşı döktü.